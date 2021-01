«Maisons médicales» das regiões centro e sul vão crescer e mudar de morada

Os dois centros de saúde de urgência (« maison médicales », em francês) das regiões centro e sul do país vão mudar de instalações no final do próximo verão.

Diana ALVES Os dois centros de saúde de urgência (« maison médicales », em francês) das regiões centro e sul do país vão mudar de instalações no final do próximo verão. O objetivo é ter espaços maiores e adaptados às necessidades atuais. Quanto ao do norte, o Ministério da Saúde está ainda à procura de novas instalações, e está também a estudar a criação de um projeto semelhante na região leste.

Note-se que o Grão-Ducado tem atualmente três “maisons médicales”, que asseguram serviços de urgência fora dos horários de funcionamento dos consultórios dos médicos de clínica-geral, isto é, à noite, aos fins de semana e feriados.

O projeto foi criado em 2010 com o objetivo de aliviar as urgências dos hospitais, mas, segundo o Ministério da Saúde, as estruturas já não conseguem dar vazão ao número crescente de pacientes.

O ministério frisa que “a primeira vaga da pandemia pôs a nu os limites do conceito inicial das ‘maisons médicales’”. Impossibilidade de organizar dois fluxos de consultas separados e salas de espera e consultórios demasiado pequenos (que atualmente não permitem respeitar as medidas de distanciamento) são dois deles.

Assim, as futuras instalações das estruturas do centro e do sul serão maiores (1000 e 700 metros quadrados, respetivamente) permitindo respeitar as novas exigências sanitárias, terão melhores acessos de carro e transportes públicos e disporão de serviços suplementares.

Um dos objetivos é que sejam capazes de atender urgências médicas ditas “normais”, mas também pacientes com problemas específicos, como por exemplo sintomas de infeção pela covid-19.Segundo o Ministério da Saúde, as obras arrancaram este mês e estão avaliadas em 5 milhões de euros. A abertura está prevista para o final do mês de agosto/início de setembro.

O da região centro passará a funcionar no número 23 do Val Fleuri, nas imediações do Centro Hospitalar do Luxemburgo, e o do sul na Avenue du Swing (Southlane Tower), nas proximidades da Universidade do Luxemburgo, da gare Esch-Belval e do fututo Hospital do Sul.

Atualmente, os três centros de saúde de urgência do país estão localizados na rue Michel Welter (na cidade do Luxemburgo), na rue Émile Mayrisch (em Esch-sur-Alzette) e na avenue Lucien Salentiny (em Ettelbruck).



