"Maisons médicales" abertas a partir de 18 de março para pacientes com Covid-19

As três "Maisons médicales" do Grã-Ducado acolhem a partir de hoje pacientes que apresentam sintomas de infeção respiratória aguda. O objetivo é concentrar os pacientes potencialmente infetados fora dos serviços de urgência e fora dos consultórios de médicos generalistas, de forma a limitar a propagação da epidemia.

Os estabelecimentos - situadas na cidade do Luxemburgo, em Esch-sur-Alzette e em Ettelbruck – vão estar abertos durante a semana das 08h00 às 16h00.



Uma vez que os profissionais de saúde estão devidamente equipados e protegidos, será mais fácil fazer o diagnóstico e proceder aos testes necessários.

No entanto, as pessoas só se devem dirigir à "Maison Médicale" depois de contactarem o seu médico de família e se for essa a inidcação a seguir.

As autoridades estão agora a equacionar a abertura deste tipo de estrutura no leste do país.

