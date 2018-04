Os últimos dias têm sido trágicos nas estradas luxemburguesas e esta quarta-feira ficou marcada por mais um acidente mortal, envolvendo um motociclista belga, de 20 anos de idade.

Mais um motociclista morto na estrada

Os últimos dias têm sido trágicos nas estradas luxemburguesas e esta quarta-feira ficou marcada por mais um acidente mortal, envolvendo um motociclista belga, de 20 anos de idade.

Com mais esta vítima mortal, e desde o início do ano, as estatísticas indicam que pelo menos 17 pessoas já morreram nas estradas do Luxemburgo.

O acidente mortal desta quarta-feira aconteceu, cerca das 14:00, quando o motociclista perdeu o controlo da sua mota entre Eschweiler e Erpeldange, perto de Wiltz.

O jovem despistou-se, saiu da estrada e passou por cima das barreiras de segurança antes de colidir com uma árvore. Oriundo de Spa, na Bélgica, com apenas 20 anos de idade, o jovem não sobreviveu.

Este foi o quarto acidente mortal em apenas cinco dias no país, três dos quais envolvendo motociclistas.

Excesso de velocidade, consumo de álcool, fadiga e o uso do telemóvel enquanto conduz são apontadas como as causas de mais acidentes nas estradas do Grão-Ducado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.