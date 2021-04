O Grão-Ducado já realizou mais de dois milhões e 400 mil testes em pouco mais de um ano.

Mais um morto e 223 novas infeções por SARS-CoV-2 no Luxemburgo

Manuela PEREIRA

O Luxemburgo lamenta hoje um total de 750 mortes atribuídas à covid-19, desde o início da pandemia. Os hospitais têm 141 (-5) ‘pacientes covid’ internados. Trinta estão nos cuidados intensivos. Um destes doentes é da região francesa do Grande Este. Está internado no Centro Hospitalar do Luxemburgo.

Foram feitos quase 14 mil testes num só dia. Com 223 novos casos detetados, a taxa de positividade de diagnóstico à covid-19 é de 1,59%.

O Grão-Ducado já realizou mais de dois milhões e 400 mil testes em pouco mais de um ano.

Há nesta altura 3.759 casos ativos. São menos sete do que ontem.

O número total de infetados pelo novo coronavírus recuperados da doença desde o início da pandemia, no Luxemburgo, sobe para 57.596. Mais 230 residentes foram considerados curados da covid-19 nas últimas 24 horas.



O Luxemburgo aproxima-se das 100 mil (99.356) doses de vacinas administradas. Esta quinta-feira foram dadas quase 3.700 injeções. Perto de 23.500 residentes foram já totalmente imunizados – através da toma das duas doses – contra a covid-19.

O Grão-Ducado prepara-se para arrancar a quarta fase do plano de vacinação. Os convites aos residentes entre os 65 e os 69 anos começaram a ser enviados, por correio, esta semana. Diabéticos e hipertensos também entram nesta fase, independentemente da idade.

