O Luxemburgo soma esta sexta-feira seis óbitos associados à covid-19 e 449 novos casos de infeção, num total de 13.015 testes de diagnóstico realizados na quinta-feira.

Mais seis doentes perderam a luta contra a covid-19

A taxa de testes com resultado positivo é de 3,45% contra 3,39% na véspera. O Grão-Ducado regista 434 mortes atribuídas à doença que é provocada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.

O número de internamentos está em queda. Em 24 horas, contabilizou-se menos quatro pacientes com covid-19 hospitalizados. Nos cuidados normais estão internados 183 doentes. Há 43 (-4) pacientes a necessitar de cuidados intensivos.Em queda está também o número de casos ativos. Há nesta altura 8.057 infeções ativas no Grão-Ducado, menos 185 do que ontem.

O que sobe é número de recuperados. Quase 630 residentes foram considerados curados num só dia. O número de recuperados ascende a 35.237 desde 29 de fevereiro, dia em que foi confirmado o primeiro caso de covid-19 no país.



