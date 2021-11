Não vacinados não vão poder frequentar a Horeca e eventos de lazer como os mercados de Natal.

Luxemburgo 2 min.

Covid-19

Mais restrições para os não vacinados. As novas medidas no Grão-Ducado

Catarina OSÓRIO O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi claro esta segunda-feira: o Luxemburgo precisa de aumentar a taxa de vacinação e o novo pacote de medidas é ainda mais restrito para quem não o fizer. Assim, os não vacinados não vão poder frequentar a Horeca e eventos de lazer como os mercados de Natal.

Na conferência de imprensa depois da reunião do Conselho de Ministros, Bettel e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciaram mais medidas para conter a quarta vaga da covid-19 no país. Com o número de casos a aumentar nas últimas semanas, bem como as hospitalizações, o Governo quer aumentar a taxa de vacinação atualmente "muito baixa", admitiu Bettel.

Apesar de reiterar que a vacina contra a covid-19 não será obrigatória, certo é que as novas medidas trazem mais restrições para quem não está vacinado.

Veja as novas medidas:

CovidCheck obrigatório nas empresas (vacinado, testado ou recuperado);

Não vacinados excluídos da Horeca e atividades de lazer, recreativas e desportivas. Neste sítios, p.ex. mercados de Natal, cinema, bares, cafés, restaurantes, passa apenas a ser válido o sistema 2G, vacinado ou recuperado;

Testes PCR passam a ter validade de 48 horas;

Testes de antigénio certificados passam a ter validade de 24 horas;

Famílias vão receber cinco testes rápidos em casa;

As novas medidas serão acompanhadas de maior controlos às fraudes, assegurou Bettel. O primeiro-ministro avisou que poderão vir a ser implementados controlos de identidade sem presença das autoridades policiais, medida que vai contra a lei da proteção de dados.

Quanto a datas, as novas medidas não entram todas em vigor ao mesmo tempo. O sistema 2G na restauração e lazer deverá entrar já na próxima semana, enquanto que o CovidCheck nas empresas deverá estar em vigor entre meados e fim de janeiro de 2022. Neste caso, o Executivo quer dar mais tempo a quem não se vacinou a fazê-lo. Quando questionado sobre os tralhadores não vacinados do setor da Horeca e lazer, Bettel afirmou que nestes casos se aplica o regime 3G.

Apesa r de não tornar obrigatório, o Governo recomenda ainda fortemente o teletrabalho. " Estamos a trabalhar com os países vizinhos para encontrar novos acordos para os trabalhadores fronteiriços", disse o primeiro-ministro.

Vacina de reforço AstraZeneca após quatro meses após toma, e não seis

Na conferência, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou também que a vacina de reforço da AstraZeneca passa a ser dado quatro meses após a primeira inoculação, e não seis meses como acontece para as outras vacinas. Segundo Bettel, 45 mil serão abrangidas por esta dose de reforço em particular.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.