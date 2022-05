Há 11 testemunhos de raparigas que dizem ter sido drogadas numa festa em Dampicourt, na província belga do Luxemburgo.

Alerta

Mais quatro queixas em caso de “picadas” misteriosas na Bélgica

Redação Em causa está a suspeita de administração de drogas numa festa em Dampicourt, na província belga do Luxemburgo, na noite de 30 de abril para 1 de maio. Também em França foram relatados dezenas de casos semelhantes, estando as autoridades a investigar.

Segundo a RTL belga, há testemunhos de 11 raparigas, incluindo quatro menores, que afirmam terem sido drogadas sem o seu conhecimento no decorrer do evento organizado pelo Club des Jeunes (CJD), em Dampicourt, uma aldeia na província do Luxemburgo.

Sessenta e nove "picadas" em discotecas desde dezembro na Bretanha Em França, um clima de "psicose" instalou-se no mundo da vida noturna após dezenas de testemunhos, em várias regiões do país, evocando agressões através de picadas misteriosas.

O Ministério Público local revelou que foram recolhidas amostras de sangue de oito das vítimas, que relatam terem sofrido náuseas, vómitos, perda de consciência e de memória, dores de pescoço e de estômago, aumento da salivação e dores nos olhos durante a noite e já depois de saírem da festa.

Quatro das alegadas vítimas dizem ter identificado marcas de perfuração das agulhas na pele no dia seguinte à festa e as restantes sete acreditam que os seus sintomas foram provocados por substâncias colocadas nas suas bebidas.

Não se conhecem casos no Luxemburgo

O Club des Jeunes de Dampicourt também apresentou queixa às autoridades. Nesta altura, não foram identificados quaisquer suspeitos ou drogas que possam estar na origem das “picadas” misteriosas.

Sessenta e nove "picadas" em discotecas desde dezembro na Bretanha Em França, um clima de "psicose" instalou-se no mundo da vida noturna após dezenas de testemunhos, em várias regiões do país, evocando agressões através de picadas misteriosas.

Na vizinha França, o pânico instalou-se desde que, no início de abril, foram registados cerca de 60 incidentes do género em várias discotecas de diferentes regiões.

Ao Contacto, o Ministério da Saúde luxemburguês refere que “por enquanto nada se sabe” sobre casos do género no Grão-Ducado.

O fenómeno não é novo na Europa. No Reino Unido, vários estudantes disseram ter sido drogados por injeções em discotecas no passado outono.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.