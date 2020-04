Mais ovelhas mortas. Andará mesmo um lobo à solta no Luxemburgo?

O ataque ocorreu há dois dias, perto de Niederanven, e desta vez os especialistas admitem a possibilidade do atacante ter sido este predador.

Três ovelhas apareceram mortas, com visíveis sinais de ataque, em Niederanven, e a Administração da Natureza não descarta a hipótese de terem sido atacadas por um lobo. Por isso esta entidade lança o aviso para que qualquer sinal de possível presença deste prededor lhes seja comunicado.

Na semana passada, um outro ataque mortal a duas ovelhas em Ingeldorf levantou suspeitas da presença de um lobo na região, um animal que não é visto há dois anos no país. Contudo, os especialistas chegaram à conclusão de que os animais foram mortos por cães e não por um lobo.

Desta vez, poderá ter sido mesmo este predador a matar as três ovelhas, perto de Niederanven, de acordo com as primeiras análises dos especialistas às marcas deixadas pelo atacante nos animais mortos, encontrados no passado dia 27.

Os especialistas recolheram também amostras genéticas retiradas das feridas dos animais, contendo o ADN do atacante para confirmar se os lobos estão de regresso ao Grão-Ducado. No entanto, de acordo com a RTL os resultados das análises ainda vão demorar algumas semanas.

Em 2017 e 2018 os lobos visitaram o Luxemburgo deixando provas da sua presença. Desde então nunca mais deram sinal.

