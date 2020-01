2020 traz transportes gratuitos e mais vagas de estacionamento nas estações de comboios.

Mais obras. Estações de comboios do Luxemburgo com mais vagas de estacionamento

Teresa CAMARÃO

A partir de março, autocarros e comboios passam a ser gratuitos no Luxemburgo com a entrada em vigor da medida que quer tirar o maior número de carros possíveis das estradas do país. O novo Tram, cuja conclusão das obras está prevista para o fim do ano, também entra no pacote.

As estações de comboio do Grão-Ducado vão ter mais vagas de estacionamento. O anúncio é da CFL que tenta minorizar assim os atrasos que se vão sentir na circulação de algumas carreiras com o arranque dos trabalhos de manutenção e expansão de algumas plataformas nos caminhos de ferro de todo o país.

Em Ettelbruck, por exemplo, os condutores vão ter mais 430 lugares de estacionamento disponíveis. A partir de 2022/2023 a CFL prevê que a estação do norte passe a ser uma das mais movimentadas do país com a expansão da estação de autocarros que vai possibilitar um intercâmbio entre os dois transportes.

Na mesma linha 10, em Mersch, a construção do novo P&R com mais 400 lugares deverá estar concluída a 2023. A CFL vai modernizar a estação dadas as "crescentes exigências de mobilidade".

A sul, Rodange também vai ter mais vagas para os condutores. São 1.600 já a partir de 2022.