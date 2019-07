Os casos ocorreram em Dudelange e Grevenmacher e as pessoas foram roubadas de forma semelhante.

Mais duas vítimas de roubo em caixas multibanco este sábado

Duas pessoas que efetuaram levantamentos em caixas multibanco (bancomat) este sábado foram roubadas e viram ser-lhes retirado das suas contas somas consideráveis de dinheiro e os respetivos cartões de crédito.

O primeiro caso teve lugar em Dudelange. Uma pessoa que levantava dinheiro junto do distribuidor de um banco foi abordada por um individuo que depois de ter metido conversa acabou por lhe roubar o cartão tendo e mais tarde efetuado um levantamento da conta da vítima que contactou de imediato a polícia.

O segundo caso ocorreu em Grevenmacher, na place du Marché, e o método utilizado foi similar. Um homem acercou-se de uma pessoa que acabara de retirar uma quantia de dinheiro com o pretexto de que tinha deixado uma nota de 20 euros junto ao distribuidor. Quando ambos chegaram junto do local para tentar recuperar a nota, o indíviduo apoderou-se do cartão da vítima e retirou-lhe uma soma de dinheiro da conta.

As autoridades aconselham as pessoas a tomarem precauções contra este género de roubos que ultimamente se têm multiplicado no Grão-Ducado.

A Polícia está a investigar as ocorrências. As pessoas que tiverem informações sobre os casos ou reconheçam estes indivíduos devem ligar para o 113, ou para as esquadras da polícia de Dudelange ou Grevenmacher.

