Mais dois milhões de euros para ajudas individuais à habitação em 2020

Diana ALVES Em 2020, o Governo vai consagrar 53 milhões de euros às ajudas individuais à habitação. É um aumento de sete milhões face a 2019, segundo números divulgados ontem no Parlamento pelo ministro da Habitação, Henri Kox.

As ajudas individuais à habitação existem para facilitar o acesso ao “alojamento adequado”. Subsídios de compra e construção e apoios especiais para pessoas com mobilidade reduzida são dois exemplos dessas ajudas, cujo orçamento global, para próximo ano, vai então aumentar.

Esta é uma das medidas do ministro Henri Kox para fazer face à problemática da habitação, numa altura em que os preços do mercado imobiliário aumentaram 11,4% apenas num ano, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Uma das novidades contidas no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) diz respeito à criação de um fundo especial para o desenvolvimento da habitação. A ideia é que o fundo permita às autoridades públicas adquirir os terrenos necessários para a construção de imóveis destinados à habitação.

Ouvido na Câmara dos Deputados sobre o OE2020, Henri Kox adiantou que o principal objetivo do novo fundo é aumentar a oferta de habitações a preço acessível, sobretudo destinadas ao arrendamento, e manter os imóveis nas mãos de entidades públicas.