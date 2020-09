Mais dois mil alunos no ano letivo 2020/2021

Mais de 107 mil alunos estão inscritos no novo ano letivo, que arranca na próxima semana no Luxemburgo. São mais duas mil crianças e jovens face a setembro de 2019.

Susy MARTINS

De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Educação, as turmas do ensino fundamental, que começam as aulas na próxima terça-feira, contam este ano com 58 317 alunos (público e privado). No ensino secundário (público e privado), 48 836 alunos deverão começar as aulas um dia mais tarde.

Os dados mostram também que o corpo docente no Luxemburgo continua a ser dominado pelas mulheres. Do total de 6 359 professores do ensino básico público, 80,9% são mulheres e 19,1% são homens. No secundário público, dos 4 532 professores, 52,4% são mulheres e 47,6% são homens.

Luxemburgo é o país da UE com menos alunos por professor na primária Grão-Ducado tem nove alunos por cada professor naquele nível de ensino, menos cinco do que a média europeia de 14, revela o Eurostat.

Relativamente às estruturas de acolhimento, há menos vagas disponíveis em relação ao ano letivo anterior. No total há menos 963 lugares, ou seja uma queda de 1,6% na comparação anual. É no setor das assistentes parentais que a queda é maior, menos 246 vagas, ou seja uma diminuição de 8,8%.



