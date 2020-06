Mais dois dias para levantar máscaras de proteção na capital

Ainda pode levantar as 50 máscaras a que tem direito.

Última chamada para o levantamento das máscaras de proteção na cidade do Luxemburgo. A distribuição de máscaras cirúrgicas oferecidas pelo Governo devia ter terminado no dia 6 de junho, na capital. Mas tendo em conta que as caixas de 50 máscaras não foram todas levantadas no prazo imposto, a autarquia da cidade do Luxemburgo decidiu manter aberto um dos postos de distribuição até ao dia 12 de junho. Trata-se do espaço de exposições Ratskeller, no edifício do Cercle Cité, no centro da capital. O espaço, situado na rua Curé, está aberto entre as 9h00 e as 17h00 para esse efeito até sábado, inclusive.

Esta oferta de equipamento de proteção contra a propagação da covid-19 pode ser levantada através do vale que os residentes com mais de 16 anos receberam em casa.

O uso de uma proteção que cubra nariz e boca é obrigatório no Luxemburgo desde o dia 20 de abril, nos transportes públicos, nas lojas e sempre que não se possa garantir o distanciamento social.O desrespeito desta regra pode ser punido com uma multa de 145 euros.Para as crianças, as regras são outras.

As máscaras não são obrigatórias para os mais pequenos. No Grão-Ducado, o uso desse tipo de proteção é proibido para as crianças com menos de dois anos de idade e desaconselhado para as crianças até aos 6 anos.

Recorde-se que só desde a semana passada é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar máscaras de tecido para toda gente, em locais públicos. Até aí, a OMS só recomendava máscaras a profissionais de saúde e a pessoas infetadas e quem habitava com elas.



