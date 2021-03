Subiu para cinco o número de casos de vacinação indevida identificados no seio dos Hospitais Robert Schuman, de acordo com o relatório interno do grupo sobre a campanha de vacinação contra a covid-19.

Mais dois casos de vacinação indevida nos Hospitais Robert Schuman

Subiu para cinco o número de casos de vacinação indevida identificados no seio dos Hospitais Robert Schuman, de acordo com o relatório interno do grupo sobre a campanha de vacinação contra a covid-19.

Até agora, eram conhecidos três casos que ocorreram no seio do conselho de administração do grupo, que funciona no hospital de Kirchberg.

Segundo um comunicado de imprensa agora divulgado, estes cinco casos representam 0,2% do total de 2.500 de pessoas vacinadas naquele estabelecimento hospitalar. Para esclarecer a situação, o hospital garante que um relatório detalhado será enviado nos próximos dias ao Ministério da Saúde.

O autor da queixa, o presidente do Partido Pirata, considera estes casos "inadmissíveis".

Recorde-se que o primeiro caso de vacinação indevida contra a covid-19 no Grão-Ducado aconteceu nos Hospitais Robert Schuman.

O presidente e os dois vice-presidentes do conselho de administração do grupo foram vacinados no início da primeira fase da campanha de vacinação, quando só estava previsto receberem o fármaco no final da segunda etapa. Poucos dias depois soube-se também que o Hospital do Norte apresentou uma queixa por alegadas irregularidades internas no processo de vacinação.

E, mais recentemente, esta segunda-feira, ficou-se a saber que Henri Grethen, antigo ministro do DP e atual presidente do grupo "Hospices civils de la ville de Luxembourg", também usufruiu de uma vacina contra a covid-19 antes do tempo.

Entretanto, o Ministério Público já informou que vai investigar os casos de vacinação indevida contra a covid-19, sendo que já foi aberto um inquérito preliminar. A investigação surge depois de o deputado do Partido Pirata, Sven Clement ter apresentado queixa na terça-feira.

