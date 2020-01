Há mais de 200 trabalhadores dispensados no âmbito do regime de reforma antecipada. "Competitividade" e "contrangimentos do mercado internacional" ditam os planos da empresa que continua a ser uma das maiores empregadoras do país.

Mais despedimentos. ArcelorMittal avança com reformas antecipadas

Teresa CAMARÃO Há mais de 200 trabalhadores dispensados no âmbito do regime de reforma antecipada. "Competitividade" e "contrangimentos do mercado internacional" ditam os planos da empresa que continua a ser uma das maiores empregadoras do país.

A mão-de-obra continua a diminuir na ArcelorMittal que prevê pôr em marcha um programa de reforma antecipada com 200 dos 3.851 trabalhadores ainda este ano. "2019 tem sido um ano difícil, dados os constrangimentos e factores externos que vivemos no mercado internacional do aço", resumiu o administrador Roland Bastian, citado pelo L'Essentiel.

A ideia é acelerar a saída dos trabalhadores com 57 ou mais anos de idade. Num período de três a cinco anos não serão substituídos, não estando para já claras as condições do programa que a gigante da siderurgia vai propor às duas centenas de trabalhadores uma vez que, no Luxemburgo, a idade de reforma continua a situar-se nos 65 anos de idade ou no equivalente a 40 anos de descontos para os cofres do estado.

O objetivo da ArcelorMittal é "tornar as fábricas no Luxemburgo mais competitivas no mercado internacional e garantir a sua sustentabilidade". Apesar dos volumes produzidos no Grão-Ducado permanecerem estáveis em 2,2 milhões de toneladas em 2019, a empresa queixa-se das barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos e do aumento dos custos das matérias-primas.

Os 440 milhões de toneladas de aço produzidos a nível mundial - metade pela China - estarão a afetar as margens de lucro da siderurgia que, de resto, continua a ser uma das maiores empregadoras do país.

Nos últimos cinco anos a ArcelorMittal investiu perto de 200 milhões na modernização das fábricas com a implementação da digitalização nas vendas e na produção. A intenção, para já, é continuar "nesse ritmo de investimento".