Mais de uma dezena de assaltos a residências e garagens durante a madrugada

Catarina OSÓRIO

O Grão-Ducado registou mais de uma dezena de assaltos a residências e garagens na madrugada de sábado para domingo. Segundo o boletim da polícia grã-ducal, as residências encontravam-se em várias cidades: Weimerskirch, Helperknapp/Brouch, Rollingergrund, Schouweiler, Goetzingen, Mamer e Bertrange.

O relatório dá ainda conta de um arrombamento de uma garagem em Bonnevoie, na capital, e oito em residências em Bertrange. Houve ainda roubos registados em lojas em Foetz, Mertert, Ettelbruck, Differdange e na capital.



Segundo as autoridades na madrugada de sábado para domingo, houve ainda registo de três incidentes relacionados com o consumo de álcool ao volante, entre eles um motorista de camião em Niederanven e um condutor de ligeiro em Esch-sur-Alzette a quem foram apreendidaa as cartas de condução.

