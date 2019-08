O novo mestrado da Universidade do Luxemburgo ‘sobre o Espaço’ está a suscitar interesse.

Mais de uma centena de estudantes interessados no novo mestrado ‘sobre o Espaço’

Diana ALVES

Até meados de julho, o novo programa, que começa a receber os primeiros alunos em setembro, já tinha recebido 107 candidaturas. No total, serão abertas vinte vagas.

Na resposta a uma questão parlamentar dos deputados do Déi Lénk sobre a iniciativa governamental SpaceResources.lu, o Governo volta a destacar a importância do novo programa, que dará aos estudantes a oportunidade de fazerem um estágio no Luxemburgo.

A criação do novo mestrado consagrado à engenharia aeroespacial – o “Interdisciplinary Space Master” – foi anunciada no início do ano. O objetivo é que, no final do programa, os participantes estejam prontos para entrar no mercado de trabalho, dispondo dos conhecimentos técnicos e das “bases comerciais jurídicas e financeiras necessárias para criar, desenvolver e apoiar as agências espaciais existentes”.

O programa interdisciplinar terá a duração de dois anos. As cadeiras vão abordar temas como engenharia dos sistemas espaciais, operações espaciais, utilização dos recursos naturais do espaço, exploração dos dados espaciais, sistemas de comunicação por satélite e robótica.

O projeto conta com o apoio do Ministério da Economia, da Agência Espacial Luxemburguesa e de outros parceiros industriais.