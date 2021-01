Mais de um milhão de jovens em todo o mundo exortaram os governos a dar prioridade a medidas ambientais durante a recuperação da pandemia de covid-19.

Luxemburgo 5 min.

Mais de um milhão de jovens exigem novas políticas verdes durante recuperação da pandemia

Mais de um milhão de jovens em todo o mundo exortaram os governos a dar prioridade a medidas ambientais durante a recuperação da pandemia de covid-19.

Parece haver consenso no meio dos especialistas ambientais que este é o momento certo par a adaptação de políticas que permitam a gestão da crise climática que o mundo atravessa.

Estima-se que nos últimos três anos, as catástrofes relacionadas com o clima tenham custado cerca de 532 mil milhões de euros a nível mundial, o que corresponde a mais de 0,25% do PIB total.



Ativistas da Youth Adaptation Network assinaram um apelo à acção instando as intervenções governamentais durante a próxima década "a preparar as gerações mais jovens para a transição para um desenvolvimento verde e resistente às alterações climáticas", citou o The Guardian que teve acesso ao documento.



A propósito da Cimeira de Adaptação Climática que se realizará na próxima segunda-feira, por videoconferência, e que será liderada Ban Ki-moon, e onde se espera a presença de líderes como Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Narendra Modi, os jovens pediram um maior enfoque no assunto das alterações climáticas nos sistemas de educação em todo o mundo, e que os recursos educativos para ajudar as comunidades a adaptarem-se aos impactos das alterações climáticas sejam disponibilizados em linha.

Apelaram também para um maior financiamento de projetos que aumentem a resistência aos impactos da rutura climática. O ano passado o planeta assistiu a numerosos exemplos de escalada do clima extremo, desde uma onda de calor na Sibéria a incêndios devastadores na Austrália e nos EUA, uma época recorde de furacões do Atlântico, e tempestades e inundações na Ásia.

UE assume falha na proteção dos mares. ONGs exigem ação imediata Grupos ambientais propõem um plano urgente de ação para salvaguardar a vida marinha, uma vez que as leis existentes não estão a ser aplicadas pela União Europeia.

Segundo os especialistas, muitas das medidas necessárias para reduzir a vulnerabilidade das pessoas ao clima extremo são de fácil acesso e relativamente baratas de implementar, nas quais se incluem sistemas de alerta precoce contra tempestades, até à plantação de árvores que ajudam a prevenir inundações e deslizamentos de terras, ou o crescimento dos mangais costeiros que constituem uma barreira natural contra as tempestades e a subida do nível do mar.

No entanto, apesar da sua eficácia comprovada, pouco financiamento está disponível para a tomada de tais medidas preventivas, noticiou o The Guardian.

O documento assinado pelos jovens apela a "um mecanismo de financiamento atempado e inovador, e assistência técnica para apoiar projetos centrados na juventude, que criem resiliência e capacidade de adaptação entre as comunidades marginalizadas", e para assistência a jovens em comunidades vulneráveis que procuram instalar medidas de adaptação.

A pandemia teve um impacto ainda maior na capacidade de muitos países enfrentarem estas catástrofes, de acordo com um relatório sobre a adaptação climática a ser apresentado na cimeira, "os acontecimentos climáticos extremos agravaram os desafios de resposta à pandemia em 2020. Evacuando as populações do caminho dos ciclones, furacões com a ameaça de contágio. A covid-19 e os desastres climáticos cruzaram-se para criar um conjunto de riscos em cascata, salientando a natureza interligada do impacto dos choques sistémicos e a importância de uma resposta global e local coordenada", aponta o relatório.

Segundo o The Guardian, milhares de cientistas de todo o mundo, incluindo quatro vencedores do Prémio Nobel, assinaram também um apelo em separado aos líderes mundiais na cimeira, exigindo que seja dada prioridade à adaptação. "Como a nossa resposta falhada à pandemia de covid-19 demonstrou, o mundo simplesmente não está preparado para enfrentar os impactos investíveis da nossa emergência climática", afirmaram.

A não ser que aumentemos e nos adaptemos agora, os resultados serão o aumento da pobreza, a escassez de água, as perdas agrícolas e o aumento dos níveis de migração, com um enorme custo para a vida humana. "Temos de evitar a inacção onde aqueles que não são ricos perdem, e não podem reagir no tempo necessário e sem recursos para fazer as mudanças necessárias", escreveram.

"Devemos recordar que não há vacina para fixar o nosso clima em mudança. Como os impactos das alterações climáticas continuam a intensificar-se, temos de colocar a adaptação em pé de igualdade com [a redução das emissões]. Construir resiliência aos impactos das alterações climáticas não é uma boa opção, é uma necessidade, se quisermos viver num mundo sustentável e seguro".

Patrick Verkooijen, o chefe executivo do Centro Global sobre Adaptação, disse ao jornal britânico que está na altura de redireccionar as despesas. "À medida que os governos começam a investir triliões de dólares para recuperarem da pandemia, têm uma oportunidade única na vida para construir um futuro mais resiliente e inteligente - para construir a adaptação na próxima ronda de estímulos fiscais", apontou.

"Um impulso coordenado de infra-estruturas verdes resilientes com os incentivos políticos adequados poderia aumentar o PIB global em 0,7% nos primeiros 15 anos e criar milhões de empregos".

A propósito da necessidade de investimento em economias verdes, num ensaio publicado na Royal Society, Thomas Lovejoy, o "padrinho da biodiversidade" alertou para a urgência de transformação do modelo de exploração e gestão da Floresta Amazónica. Lovejoy escreveu que a Amazónia será transformada num "pesadelo altamente degradado" a menos que se desenvolva uma economia sustentável baseada na biodiversidade que valorize devidamente os serviços e produtos do ecossistema produzidos pela floresta tropical.

Afirmou ainda que se os desenvolvimentos económicos agro-industriais como a criação de gado, a produção de óleo de palma e a exploração mineira continuarem, o ciclo hidrológico da floresta tropical estará "em farrapos", com os sistemas climáticos globais severamente perturbados. Para inverter esta situação será necessária uma economia verde inovadora que rentabilize os alimentos, medicamentos, aquicultura e regulação climática que a floresta proporciona, disse o membro sénior da Fundação das Nações Unidas e presidente do Centro de Biodiversidade da Amazónia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.