Deputados apresentam soluções para o acesso a mamografias e colonoscopias entre outros exames no Luxemburgo.

Saúde

Mais de um ano à espera para fazer um exame médico

Diana ALVES Deputados apresentam soluções para o acesso a mamografias e colonoscopias entre outros exames no Luxemburgo.

Entre a marcação e o exame, chegam a passar 18 meses. Foi isto que levou Isabelle Faber a reivindicar melhorias no acesso a exames médicos como mamografias, ressonâncias magnéticas ou colonoscopias. A reivindicação foi feita numa petição pública, assinada por milhares de pessoas e debatida esta semana no Parlamento.



De acordo com uma nota divulgada pela Câmara dos Deputados, uma das ideias propostas pelos deputados, no debate, para tentar resolver o problema prende-se com o sistema de marcação. Os parlamentares sublinharam que as soluções digitais poderão ser uma forma de lutar contra os tempos de espera no que toca às marcações, pode ler-se na nota que não adianta mais detalhes.

Os deputados propuseram também contactar o novo Observatório da Saúde para que este analise as necessidades nesta matéria. Além disso, comprometeram-se a acompanhar a evolução da situação, através, por exemplo, de uma comissão conjunta da Saúde e da Segurança Social na presença da ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Exames para detetar doenças. "Tempos de espera são desumanos" A petição pública que reivindica um melhor acesso aos exames médicos já tem mais de 4.500 assinaturas.

Diferenças no acesso a exames

Na petição, assinada por 4.900 pessoas, Isabelle Faber denunciou que o acesso a exames médicos não é igual para todos e que há uma discriminação entre pacientes que já sofreram de uma doença e aqueles considerados saudáveis.

Segundo a autora da petição esperar até um ano e meio para poder fazer um exame pode comprometer os esforços para detetar uma doença.A autora da petição considera que, a partir do momento em que há uma suspeita de doença, o caso deve ser encarado como urgente e o exame médico deve ser feito o mais rapidamente possível.

Faber denunciou também a falta de aparelhos para realizar os exames, embora considere que nem a aquisição de mais aparelhos resolveria o problema. Segundo a peticionária, até os prazos para simples análises de rotina são “anormalmente longos”.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.