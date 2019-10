Nas eleições de domingo faltam atribuir quatro assentos com os votos dos emigrantes: dois deputados pelo círculo da Europa e outros dois pelo círculo fora da Europa.

Mais de seis mil portugueses do Luxemburgo votaram nas eleições legislativas

Está em crescendo o número de eleitores portugueses do Luxemburgo que votaram nas legislativas de domingo. Segundo os últimos dados da Administração Eleitoral, divulgados hoje, já votaram por correspondência 6.638 portugueses, radicados no Grão-Ducado. Mas o número poderá ainda aumentar.



Feitas as contas, votaram até agora 14% dos 47 mil portugueses recenseados no Consulado de Portugal no Luxemburgo. Mas com o limite de 16 de outubro, para a receção do boletim de voto, o número ainda pode ultrapassar os sete mil votantes.

Comparando com as últimas eleições legislativas, de 2015, votaram na altura 596 eleitores portugueses recenseados no Luxemburgo, revelou à Rádio Latina o assessor de imprensa da Secretaria de Estado das Comunidades, Miguel Silva.

No entanto, o número de inscritos não ultrapassou nesse ano os 1.500, com uma taxa de participação a rondar os 40%, bem superior aos atuais 14%.

Esta disparidade é justificada pelo aumento do número de novos eleitores abstencionistas, com o recenseamento automático, que fez crescer em 2018 o número de eleitores de 2.144 para 47 mil.

Quanto aos números globais dos votos por correspondência, deram já entrada na Administração Eleitoral 107.278 mil cartas com o respetivo voto, ultrapassando pela primeira vez a barreira psicológica e simbólica dos 100 mil eleitores. São 7,3% dos cerca de 1,5 milhões de eleitores no estrangeiro.



A manter-se estes números de participação dos emigrantes, a taxa de abstenção deverá aumentar em relação às últimas eleições legislativas de 2015. Na altura votaram 11,6% dos eleitores inscritos no estrangeiro, ou seja, 28 mil dos cerca de 243 mil eleitores.



Atualmente, o Luxemburgo é o quinto país com mais votos: 6.638.

A lista é liderada pelos portugueses residentes em França, com 36 mil votos (36.109). Segue-se a Suíça, com 16 mil, o Brasil, com 15.666, e a Alemanha com perto de oito mil.

Nas eleições de domingo, ganhas pelo partido socialista, com quase 37% dos votos, faltam atribuir quatro assentos com os votos dos emigrantes: dois deputados pelo círculo da Europa e outros dois pelo círculo fora da Europa.

Recorde-se que do milhão e meio de eleitores portugueses no estrangeiro, apenas 2.242 optaram pelo voto presencial nos consulados, incluindo três no Luxemburgo.