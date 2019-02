Mais de metade das crianças até aos 12 anos abrangidas pelo cheque-serviço

Mais de metade das crianças até aos 12 anos de idade estão abrangidas pelo chamado cheque-serviço, uma contribuição do Estado para ajudar os pais a suportar os custos das estruturas de acolhimento de menores.

Diana Alves

A 1 de janeiro de 2018 havia no país 84.418 crianças do grupo etário dos 0-12 anos. Dessas, 55,5% estavam abrangidas pelo sistema do cheque-serviço. Em números absolutos, falamos de 46.848 bebés e crianças (números referentes a dezembro de 2017). São números avançados pelo ministro da Educação.

Convém no entanto acrescentar que o sistema do cheque-serviço pode, na realidade, abranger ainda mais crianças. Isto porque, recorde-se, em setembro de 2016 a ajuda pública foi alargada aos trabalhadores fronteiriços, permitindo-lhes que usufruam dele em serviços de acolhimento situados quer no grão-ducado, quer no estrangeiro.

A reforma estipulou a exportação dos cheques-serviço para os países vizinhos, sendo para isso necessário que as estruturas de acolhimento respeitem os critérios estabelecidos pelo Luxemburgo, como por exemplo ter educadores que falem luxemburguês.