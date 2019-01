Mais de cinco mil pessoas que vivem na cidade do Luxemburgo obtiveram a nacionalidade luxemburguesa em apenas dez meses.

Mais de cinco mil moradores da capital obtiveram a nacionalidade em dez meses

Diana Alves

Segundo dados divulgados pela City, a revista oficial da capital do país, 5.111 moradores adquiriram a cidadania entre os dias 1 de janeiro e 31 de outubro de 2018.

Na maior parte dos casos – 3.639 –, os residentes adquiriram o passaporte graças ao mecanismo de recuperação da nacionalidade. Quanto à origem dos 'novos luxemburgueses', os franceses surgem em primeiro lugar (1.683), os brasileiros em segundo (926) e os belgas em terceiro (916).

Note-se que estes dados dizem respeito apenas aos moradores da cidade do Luxemburgo, que obtiveram a nacionalidade do país nos primeiros dez meses do ano passado.

Os dados globais devem, no entanto, ser conhecidos em breve. Uma pergunta parlamentar nesse sentido foi endereçada na semana passada ao ministro da Justiça, Félix Braz. O autor, o deputado Gilles Baum, quer saber quantas pessoas obtiveram a nacionalidade em 2018. O ministro tem até ao dia 3 de fevereiro para dar resposta às perguntas do deputado do Partido Democrático.