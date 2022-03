"Ninguém pode prever o número de refugiados que vão chegar", alerta o cônsul-honorário da Ucrânia no Luxemburgo.

Guerra na Ucrânia

Mais de cem famílias disponíveis para receber refugiados no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS "Ninguém pode prever o número de refugiados que vão chegar", alerta o cônsul-honorário da Ucrânia no Luxemburgo.

"Se a situação piorar ninguém pode prever o número de refugiados que vão chegar", confessa o cônsul-honorário da Ucrânia no Luxemburgo. Mas neste momento o Luxemburgo deverá receber o correspondente à sua quota o que representará cerca de 3 mil refugiados, revelou Claude Radoux.

E está tudo pronto para os receber. "Se houver um grande afluxo vamos acolher os refugiados em condições mais precárias, como por exemplo em ginásios", revela a burgomestre da cidade do Luxemburgo. Lydie Polfer acrescenta que preferia "poder alojá-los em apartamentos, mas tudo vai depender do fluxo que chegar". A autarca acrescenta que "será encontado alojamento adaptado ao tamanho da família, o que poderá demorar algum tempo".

Um grande centro nacional de acolhimento está a ser preparado em Kirchberg. E é para lá que devem dirigir-se todos os ucranianos que chegarem ao Grão-Ducado.

Até este momento mais de cem famílias no Luxemburgo manifestaram já disponibilidade para receber refugiados ucranianos, revela Nicolas Zharou, presidente da LUkraine, a associação que representa a comunidade ucraniana no Luxemburgo.

Para já cerca de um mihão de refugiados atravessaram já a fronteira da Ucrânia, mas o número não pára de aumentar.

É preciso parar com o assédio às crianças russas nas escolas

Nicolas Zharov também enviou uma mensagem à comunidade russa no Luxemburgo. "Não apoiamos o ódio de que alguns são vítimas. Sabemos que a maioria do povo russo não apoia a acção do seu presidente. Muitos russos estão a ajudar-nos, e nós agradecemos-lhes".

Também a burgumestre da cidade do Luxemburgo apelou para que parem imediatamente com as situações de assédio às crianças russas que estão a acontecer nas escolas luxemburguesas e que tem sido denunciadas publicamente pelos pais.

Já este sábado, a LUkraine está a organizar um comício pela paz às 15 horas na Place Clairefontaine.







