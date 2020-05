Grande parte dos alunos que falharam o regresso às aulas estão incluídos em grupos vulneráveis.

Mais de 96% dos alunos do secundário voltaram às aulas no Luxemburgo

Dos cerca de 6.500 alunos que frequentam o ensino secundário no Grão-Ducado, apenas 4% falharam o regresso à aulas marcado para esta segunda-feira, 4 de maio.

"No total, mais de 96% dos alunos esperados nas várias escolas secundárias frequentaram as aulas neste primeiro dia de aulas", refere, em comunicado, o Ministério da Educação, Infância e Juventude.

"A taxa de ausência inferior a 4% está em total consonância com as taxas registadas durante os períodos escolares normais, à excepção da crise de saúde", revela o governo que acrescenta que "a maioria dos alunos que estiveram ausentes são alunos vulneráveis".

O objetivo, explica, passa por "permitir aos alunos completar o seu último ano de estudos", apesar da pandemia.

Vigilância apertada

Este relançamento da atividade escolar, incluído na primeira fase de desconfinamento do país, faz-se com medidas de segurança apertadas para "proporcionar a todas as crianças e jovens as melhores perspetivas possíveis para o futuro e proteger, na medida do possível, a saúde dos alunos e do pessoal docente e educativo".

Alunos, professores e funcionários foram aconselhados a realizar um teste para despistar uma eventual infeção. Até ordem em contrário as cantinas vão permanecer fechadas e as turmas vão continuar divididas ao meio.

"Os alunos de cada turma estão divididos em dois grupos, A e B. Os diretores das escolas secundárias estabelecerão um horário diferido para cada um dos dois grupos", anunciou o ministro Claude Meisch, a 16 de abril.

O horários dos intervalos também se fazem de forma alternada para evitar aglomerações nos corredores e no pátios. O uso de máscara é obrigatório.













