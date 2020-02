A maioria das reclamações introduzidas em 2018 estão ligadas à segurança social.

Mais de 850 reclamações sobre o funcionamento das instituições públicas em 2018

Susy MARTINS

Em 2018, os residentes fizeram mais de 850 reclamações sobre o funcionamento das administrações do Estado, comunas e outras instituições públicas. O balanço anual do Ombudsman, organismo que recebe essas queixas, revela que em 2018 foram apresentadas 857 reclamações, menos que em 2017, ano em que as queixas ultrapassaram as mil.

O Ombudsman, liderado por Claudia Monti, a chamada “mediadora”, embora sem autoridade para levar os casos a tribunal, indica que 55% das reclamações foram seguidas de uma intervenção junto da administração em causa. Em 74,3% dos casos, a intervenção da mediadora permitiu chegar a uma alteração total ou parcial da decisão contestada.

Durante a apresentação do relatório aos deputados, Claudia Monti sublinhou que a maioria das reclamações introduzidas em 2018 estão ligadas à segurança social, à fiscalidade, ao reembolso de cuidados médicos e ao ensino superior, nomeadamente as bolsas de estudo.

Ao longo do relatório, Monti aponta também as relações tensas entre as administrações comunais e os serviços do Ombudsman, acrescentando que certas administrações não reagem aos pedidos do serviço da mediadora.