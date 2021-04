Já são quatro os antídotos contra a covid-19 administrados no Grão-Ducado.

Mais de 75% da população inscrita para vacina contra a covid-19

Susy MARTINS Já são quatro os antídotos contra a covid-19 administrados no Grão-Ducado.

A maioria das convocatórias enviadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação contra a covid-19 têm uma resposta favorável. Entre 75% a 77% das pessoas contactadas nas diferentes fases da campanha de vacinação fazem uma marcação para a toma da vacina O balanço é do Alto Comissário da Proteção Nacional, Luc Feller, ao diário Luxemburguer Wort. O dado coloca o Grão-Ducado no bom caminho para alcançar a imunidade de grupo de 70%.

Luc Feller diz ainda ao jornal que até à data, apenas duas pessoas se sentiram mal após a toma da vacina num dos centros do país, tendo sido hospitalizadas por um curto período. Após a injeção, os utentes têm de permanecer cerca de meia hora no centro de vacinação afim de descartar qualquer complicação devido à administração do fármaco contra a covid-19.

AstraZeneca. Luxemburgo entre os países europeus com menos reações reportadas O Grão-Ducado reportou à plataforma de vigilância farmacológica europeia 40 casos de reações adversas, em termos gerais, à vacina do grupo anglo-sueco, em mais de 21 mil pessoas que tomaram a vacina, até à semana de 29 de março.

O comissário salientou ainda que com os cinco centros de vacinação, o Luxemburgo tem a capacidade de duplicar o número de vacinas administradas nas próximas semanas, mas que tal depende da entrega dos fármacos por parte dos produtores. Desde 28 de dezembro, o Luxemburgo administrou cerca de 130.000 doses, sendo que 34.225 residentes já tomaram as duas doses. O objetivo é, segundo o Alto Comissário, vacinar mais 150.000 pessoas até 1 de julho.

Fotos. Bettel e Schneider na abertura do novo centro de vacinação no Findel Novo centro da vacinação covid-19 no Luxembourg Air Rescue, em Sandweiler, é o quinto em funcionamento no Grão-Ducado.

O Grão-Ducado recebeu esta segunda-feira as primeiras 2.400 doses de vacinas Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, a que se juntam mais 2.400 até ao final de abril. Já são quatro os antídotos contra a covid-19 administrados no país, que se encontra na fase 5 - a penúltima - do programa de vacinação contra a doença.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.