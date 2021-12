O convívio familiar continua a ser o maior foco de infeções de covid-19 no Luxemburgo.

Balanço semanal

Mais de 70% dos internados nos cuidados intensivos não está vacinado

Ana Patrícia CARDOSO O convívio familiar continua a ser o maior foco de infeções de covid-19 no Luxemburgo.

De acordo com o balanço semanal do Ministério da Saúde, 16 das 22 pessoas internadas em cuidados intensivos por causa da covid-19 não tinham sido vacinadas, o que representa 72,2%. Também em enfermaria, 28 de um total de 58 pacientes internados não tinham sido vacinados. A idade média dos internamentos aumentou de 56 para 64 anos.



Bares e restaurantes fecham às 23h e máscara obrigatória nas escolas A partir de 25 de dezembro, os cafés, bares e restaurantes e todo o setor da Horeca vão encerrar às 23h.

Em relação aos casos confirmados, na semana de 13 a 19 de dezembro, o número de infeções aumentou ligeiramente, de 2.593 para 2.727 (+ 5%), confirma o relatório.

A taxa de incidência neste período é de 723,08 por 100.000 para pessoas não vacinadas e 288,43 por 100.000 pessoas com um esquema de vacinação completo. A idade média dos infetados é de 32,2 anos.

Durante a semana analisada, nove pessoas morreram por causa do vírus. A idade média dos óbitos é de 78 anos.

Taxa de incidência

Em comparação com a semana anterior, a taxa de incidência aumentou em todas as faixas etárias, exceto entre os 30-44 anos (-2%) e os 60-74 anos (-20%). É de notar o aumento de 16% dos 0-14 anos, seguido por 45-59 anos (+ 13%).

Como vem acontecendo nas semanas anteriores, a maior taxa de incidência regista-se nos 0-14 anos, com 773 casos por 100.000 habitantes. A menor taxa de incidência registra-se na faixa etária de 75 anos e mais (140 casos por 100.000 habitantes).

Focos de contaminação

Sem surpresa, dos 2.727 novos casos, o seio familiar (37,4%) continua a ser a maior fonte de contágio, seguido do ambiente escolar (15,8%) - sobretudo o ensino básico (11,0%) - trabalho (6,0%) ) e lazer (3,9%).



Já a prever um aumento de casos por causa das festividades, o Governo impôs regras mesmo para quem fica em casa com a família. Os governantes pedem que as reuniões sejam pequenas, e no caso, em que houver "mais de 10 pessoas por residência, deve ser aplicado o sistema 3G, ou seja, todas devem estar vacinadas, ou recuperadas da infeção, ou apresentar um teste PCR ou antigénio negativo". Uma espécie de CovidCheck 3G (vacinado, recuperado ou teste negativo).

"Olhem pelos vossos familiares e próximos", apelou o primeiro-ministro, Xavier Bettel.







