Mais de 7,3 milhões de embalagens de plástico foram parar às caixas de correio em 2018

Segundo os dados do grupo POST Luxembourg, mais de 7,3 milhões de embalagens de plástico foram parar às caixas de correio dos residentes em 2018. O número foi divulgado pelos ministros da Comunicação e do Ambiente, a pedido do deputado Sven Clément, do Partido Pirata.

Na origem do pedido de esclarecimentos do deputado está o plástico usado para embrulhar muitas das revistas, brochuras e folhetos publicitários que todos os dias vão parar às caixas de correio luxemburguesas.

Segundo os números agora revelados, a empresa dos correios faz a distinção entre os artigos enviados por clientes (e nos quais os correios não têm qualquer influência) e aqueles postos em circulação pela própria POST no âmbito do serviço “I-mail”. No primeiro caso não há números exatos, embora os correios estimem em cerca de 930 mil o número de embalagens enviadas no ano passado. No que toca ao serviço “I-mail”, foram usados mais de 6,4 milhões de embalagens.

Mesmo assim, Xavier Bettel e Carole Dieschbourg garantem que a quantidade deste tipo de embalagem caiu para cerca de metade entre 2014 e 2018.

Diana Alves