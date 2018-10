Mais de 62% da população desempregada está em risco de pobreza e exclusão social no Luxemburgo. Os dados foram publicados pelo gabinete de estatística da Comissão Europeia no dia internacional para a erradicação da pobreza.

Mais de 62% dos desempregados estão em risco de pobreza

Os desempregados correm maior risco, mas ter emprego não é sinónimo de uma situação mais desafogada. Pelo menos para quase 14% dos trabalhadores que estão no limiar de pobreza.

No total, 21,5% da população residente no Grão-Ducado está em risco de pobreza. Este valor é superior ao apresentado pelo instituto de estatística luxemburguês, que aponta para uma taxa de 18,7%. Este risco atinge mais as mulheres do que os homens e mais as famílias com filhos do que aquelas que não têm crianças a cargo.