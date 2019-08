Estes acidentes são responsáveis por 5% do total das vítimas mortais de sinistralidade nos últimos três anos.

Mais de 60 acidentes com bicicletas por ano no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS

Os acidentes com bicicletas causaram quatro mortos, 58 feridos graves e 117 feridos ligeiros, entre 2016 e 2018, no Grão-Ducado. São dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) hoje publicados.

Em 2016 observaram-se 60 acidentes com bicicletas, o mesmo número que em 2018. O registo de 2017 subiu para 69. Registaram-se assim 189 acidentes com bicicletas nos últimos três anos.

Grande parte dos acidentes resultaram de colisões em cruzamentos (79) ou em sentidos contrários (23). Vinte e um ciclistas sofreram uma queda e cinco foram vítimas da abertura súbita de portas de carros estacionados na berma de passeios. Já sete ciclistas atropelaram peões.

Quanto a regiões, o maior número de acidentes entre 2016 e 2018 registou-se nos cantões da cidade do Luxemburgo (25 ciclistas) e de Esch-sur-Alzette (22). Mas foi na região norte, nos cantões de Clervaux (3) e Rédange (6) que ocorreram os acidentes graves.

Os ciclistas envolvidos em acidentes nos últimos três anos tinham em média 43 anos. Dezasseis eram menores de idade e 20% não residiam no país.

