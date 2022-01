A ministra da Saúde, Paulette Lenert, confirma que este número tem vindo a aumentar nas últimas semanas.

Pandemia

Mais de 6.600 reinfeções por covid-19 no Grão-Ducado

Ana Patrícia CARDOSO A ministra da Saúde, Paulette Lenert, confirma que este número tem vindo a aumentar nas últimas semanas.

O número de pessoas que ficam infetadas com covid-19 mais do que uma vez está a aumentar no Luxemburgo. O alerta já tinha sido dado a semana passada por especialistas e a ministra da Saúde vem agora confirmá-lo. Segundo Lenert, no total foram registadas até ao momento mais de 6.600 reinfeções pelo vírus SARS-CoV-2, número que levou a tutela a monitorizar estes casos mais de perto.

Numa resposta parlamentar ao deputado Jeff Engelen, do partido ADR, Paulette Lenert confirma que 6.624 pessoas tinham sido reinfetadas pelo vírus até 24 de janeiro. Para serem consideradas reinfeções, é preciso que tenham 90 dias de intervalo, esclareceu a ministra.

Pessoas infetadas com covid-19 e vacinadas adquirem "super imunidade" O estudo de uma universidade dos EUA foi realizado antes do surgimento da variante Ómicron, mas os investigadores esperam que as respostas imunes híbridas sejam semelhantes para a nova estirpe.

"Estes números confirmam que a Omicron está a espalhar-se mesmo entre pessoas que foram infetadas com uma variante diferente", lê-se ainda na resposta de Lenert.

Tendo em conta o cenário, as autoridades sanitárias estão agora a "monitorizar" também os números de reinfeções no país e deverá mesmo ser criada uma ferramenta para controlar a progressão destes números, assegurou a responsável pela Saúde.

Segundo as contas dos especialistas do país, haverá um aumento contínuo de novos casos nas próximas semanas, com um pico previsto de cerca de 2.000 casos por dia no início de fevereiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.