Mais de 56 mil pessoas beneficiaram da licença por razões familiares especial covid-19

Susy MARTINS Mais de 56 mil pessoas beneficiaram da licença por razões familiares devido à pandemia da covid-19, até 30 de novembro de 2020. Um número que deve ter aumentado consideravelmente, uma vez que houve entretanto duas semanas de ensino à distância, em que os pais puderam recorrer a esta licença para ajudar os filhos nas tarefas escolares.

Este dado foi avançado pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados ecologistas François Benoy e Charles Margue.

Ficou-se ainda a saber que foram as mulheres que mais recorreram à licença por razões familiares ‘especial covid’, ou seja 30.405 mulheres contra 25.688 homens. Analisando por setores, foi no setor do comércio que houve mais pedidos de licença, seguido do setor de atividades especializadas e científicas.

A licença por razões familiares foi alargada até 17 de julho, com o objetivo de manter a possibilidade de os pais se adaptarem rapidamente às consequências que a situação pandémica atual ainda pode ter.



