Mais de 550 casas assaltadas em apenas quatro meses

Mais de 550 casas foram assaltadas entre os meses de outubro de 2018 e janeiro deste ano.

Segundo dados divulgados hoje pela polícia, 558 casas habitadas foram assaltadas durante aqueles quatro meses. São mais 60 do que no mesmo período de 2017/2018. Além dos roubos consumados, as autoridades registaram 157 tentativas de assalto.



Apesar dos números elevados, os agentes apanharam 34 assaltantes em flagrante delito, entre outubro e janeiro, e identificaram outras 30 pessoas no âmbito das investigações levadas a cabo pelas autoridades (através das análises de ADN, etc.).

Numa nota divulgada hoje à imprensa, a polícia sublinha que os meses de outubro a janeiro são mais propícios à ocorrência de assaltos, já que anoitece mais cedo. Embora os agentes reforcem a presença no terreno, mais de meio milhar de habitações foram roubadas.

Diana Alves