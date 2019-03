O Governo é questionado, frequentemente, pelos deputados, sobre as mais diversas matérias, ligadas à governabilidade.

Mais de 500 perguntas parlamentares ao Governo nesta legislatura

Susy TEIXEIRA MARTINS O Governo é questionado, frequentemente, pelos deputados, sobre as mais diversas matérias, ligadas à governabilidade.

Os ministérios já receberam 533 perguntas parlamentares, desde outubro até agora, avança a RTL.

Houve mais 200 perguntas nos primeiros cinco meses da nova legislatura, em comparação com a anterior.

Até agora, o deputado que mais tem questionado o Executivo é Sven Clement.

O líder do Partido Pirata (PP) já lançou 60 perguntas ao Governo, seguido do deputado do ADR, Fernand Kartheiser, com 55.

Martine Hansen, Mars di Bartolomeo, Marc Goergen, Laurent Mosar, André Bauler e Jeff Engelen, também se têm destacado nessa matéria.

Com 80 perguntas, o ministro da Mobilidade e das Obras Públicas, François Bausch, é o membro do Governo que tem sido mais questionado.