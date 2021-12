As autoridades relembram que a utilização do telemóvel durante a condução é perigosa e proibida. Quem for detetado a fazê-lo arrisca-se a uma multa de 145 euros e perde dois pontos na Carta de Condução.

Segurança

Mais de 50 automobilistas apanhados a filmar acidente na A4

Foi na segunda-feira de manhã. Um camião em chamas na autoestrada A4 levou a que muitos automobilistas, que circulavam em sentido inverso, quisessem filmar o incidente, o que originou várias multas.

As autoridades policiais informam que durante o incêndio e também enquanto se decorriam os trabalhos de limpeza da via, 51 automobilistas utilizaram o telemóvel enquanto estavam aconduzir para filmar ou fazer fotos. Uma parte destes condutores foram multados.

As autoridades relembram que a utilização do telemóvel durante a condução é perigosa e proibida. Quem for detetado a fazê-lo arrisca-se a uma multa de 145 euros e perde dois pontos na Carta de Condução.

