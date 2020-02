Um acidente com vários camiões e um autocarro provocou engarrafamento de 40 km, na E411, em direção a Bruxelas. Também vários voos foram cancelados ao longo da tarde no aeroporto de Findel.

Mais de 50 acidentes em dia de nevão e de estradas fortemente congestionadas

Um acidente com vários camiões e um autocarro provocou engarrafamento de 40 km, na E411, em direção a Bruxelas. Também vários voos foram cancelados ao longo da tarde no aeroporto de Findel.

A queda de neve que se tem intensificado ao longo desta quinta-feira, 27 de fevereiro, tem causado diversos problemas no trânsito, com vias congestionadas, estradas cortadas e bloqueadas e vários acidentes.

As autoridades luxemburguesas registaram mais de 50 acidentes e as condições meteorológicas previstas até ao final do dia de hoje não vão dar tréguas ao trânsito, sendo possível que esse número venha ainda a aumentar.

Às 17h, a polícia divulgou que já tinha recebido relatos de mais de 50 acidentes, mesmo com as limitações de velocidade nas rodovias reduzidas para 70 km/h, durante a tarde.

Engarrafamento de 40 km

Na E411, perto de Longlier, na Bélgica, um acidente grave provocou o caos e uma fila de várias dezenas de quilómetros.

Mais de dez veículos (11 camiões, um autocarro e quatro carros) colidiram a cerca de 45 quilómetros da fronteira com o Luxemburgo.

Do acidente, que deixou três pessoas com ferimentos ligeiros, resultou um engarrafamento de cerca de 40 quilómetros que ao início da noite ainda não estava resolvido.

Com as dificuldades acrescidas na retirada dos camiões envolvidos no acidente, às 19 horas, o trânsito ainda estava parado na direção de Bruxelas. Porém, no sentido contrário, na direcção do Luxemburgo, o tráfego já circulava novamente com relativa normalidade.

Voos cancelados



Mas a queda de neve e os ventos fortes não causaram perturbações apenas nas estradas do Grão-Ducado e países vizinhos. A partir do início da tarde, mais de uma dezena de voos, que tinham como partida e chegada o aeroporto de Findel foram cancelados.

As ligações que tinham várias capitais da Europa, sobretudo do centro e norte, como destino foram as mais afetadas. Noutros casos, registaram-se atrasos.

Recorde-se que o Instituto de Meteorologia luxemburguês colocou o país sob aviso amarelo até à meia-noite de hoje, devido à queda de neve e vento forte. Em alguns locais a neve pode atingir dez centímetros de altura e são esperadas rajadas até aos 80 km/h.

Veja, na galeria, em baixo, algumas imagens que mostram as dificuldades ocorridas durante o dia hoje.

Acompanhe aqui as atualizações do estado do trânsito ou através do ou através do CITA.lu.

