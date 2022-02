Projeto de reabilitação da forma prolongada da doença conta com 454 admissões, desde agosto de 2021.

Mais de 450 pessoas com 'covid-19 de longa duração' no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Projeto de reabilitação da forma prolongada da doença conta com 454 admissões, desde agosto de 2021.

Em véspera da aprovação da nova lei covid em Conselho de Ministros, que deverá confirmar o alívio de algumas restrições sanitárias, a ministra da Sáude, Paulette Lenert, deu uma conferência de imprensa sobre a situação pandémica no Luxemburgo onde também estiveram presentes Thérèse Staub, chefe do serviço nacional de doenças infeciosas do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), Gaston Schütz, diretor do Centro de Reabilitação de Kirchberg (Rehazenter) e Jean-Paul Freichel, comissário do Governo para os hospitais do país.

Para além de um reforçado apelo à vacinação, foi discutido o programa de apoio aos doentes que sofrem de 'covid de longa duração', que já prestou auxílio a cerca 454 pessoas, desde que o programa foi lançado, em agosto de 2021. O programa conta com 12 funcionários a tempo inteiro e deverá continuar, contando com o apoio do Fundo Nacional para a Saúde.

(Da esquerda para a direita) Jean-Paul Freichel , Paulette Lenert , Gaston Schütz e Therese Staub Foto:Guy Jallay

De acordo com Thérèse Staub, os pacientes são encaminhados para o programa pelo médico de clínica geral, com uma teleconsulta para discutir o historial de covid-19. É-lhes atribuído um "gestor de caso" e são realizados alguns exames de oxigénio, concentração e ainda um 'checkup' físico.

Quais os sintomas?

Segundo Gaston Schütz, os sintomas são sobretudo dificuldade em manter a mobilidade e em respirar, perda prolongada de olfato e gosto, fadiga crónica, dores musculares e articulares, entre outros.

A fadiga crónica tem tido um grande impacto na vida do dia-a-dia dos pacientes, refere o médico. Muitas vezes, o diagnóstico tarda já que as pessoas não aparentam nenhuma doença. Schütz afirmou que estes são sintomas não específicos da covid-19, mas que foram certamente exacerbados pelo vírus e disse ainda que há poucos pacientes que tenham estado nos cuidados intensivos, o que indicaria que a forma grave de covid-19 não significa necessariamente 'covid de longa duração'.

Triagem é um processo longo

A triagem dos pacientes não é simples e é "particularmente importante", garante a chefe do serviço nacional de doenças infeciosas do CHL, uma vez que "nem todos os sintomas estão necessariamente ligados à covid".

O processo de triagem é relativamente longo. Em média, são necessários cerca de 26 dias para dar encaminhamento a um processo.

O centro de saúde de Mondorf-les-Bains registou mais pacientes em comparação com outros centros, uma vez que trabalha sobretudo na reabilitação da perda de olfato e paladar causados pela covid, os sintomas mais comuns.

Entre as terapias usadas para combater a doença, estão a fisioterapia, reeducação respiratória, terapia térmica, terapia olfativa, que exigiu formação especializada, e mais recentemente, terapia de grupo, para proporcionar um ambiente de partilha entre os pacientes.



Apoio psicológico

A equipa de especialistas explica que a covid de longa duração é muito desgastante e que pode levar a crises de ansiedade e depressão, devido às condicionantes causadas pelo vírus. O programa de reabilitação também oferece serviços de apoio à saúde mental.

Casos graves

O Rehazenter de Kirchberg recebe os casos mais graves. Dos pacientes admitidos, cerca de um terço necessitou de tratamentos para além da capacidade do centro e foram encaminhados para o CHL.

Projeto-piloto

O painel adiantou ainda que decorrem conversas com a clínica pediátrica luxemburguesa para conduzir um projeto-piloto semelhante com o objetivo de estudar em retrospetiva os efeitos do vírus nas crianças.





