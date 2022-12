Quase dez meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia, ainda há mais de quatro mil refugiados a residir no país.

Guerra na Ucrânia

Mais de 400 refugiados ucranianos já deixaram o Luxemburgo

Tiago RODRIGUES

Até hoje, pelo menos 410 ucranianos que tinham pedido proteção temporária no Luxemburgo já deixaram o país. Quase dez meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 24 de fevereiro, ainda há mais de quatro mil refugiados a residir no Grão-Ducado.

Atualmente, 4.611 pessoas que fugiram do conflito na Ucrânia são titulares de proteção temporária no Luxemburgo, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros numa resposta ao Contacto. No entanto, o número exato de pessoas "não pode ser determinado, uma vez que os interessados por vezes deixam o território sem informar as autoridades", explica a mesma fonte. Em termos oficiais, 410 ucranianos "renunciaram à proteção temporária" para deixar o Grão-Ducado.

Neste momento, há 1124 refugiados da Ucrânia alojados nas estruturas de acolhimento do Office National de l'Accueil (ONA). "A taxa média de ocupação líquida das 11 estruturas do ONA é de 87,9%", refere o Ministério.

Mais de 600 estão empregados

De acordo com os últimos dados da Inspeção-Geral da Segurança Social (IGSS), 614 refugiados ucranianos estavam empregados no Luxemburgo a 31 de outubro.

Por outro lado, 650 beneficiários de proteção temporária estão atualmente registados na Agência de Desenvolvimento do Emprego (ADEM), dos quais "166 estão numa medida de trabalho e 32 em trabalho temporário", revelou ao Contacto fonte daquele serviço.

