Mais de 400 desempregados de longa duração voltaram ao mercado de trabalho desde 2017

Susy MARTINS Mais de 400 desempregados de longa duração reintegraram o mercado de trabalho em cerca de dois anos.

De acordo com o ministro do Trabalho, Dan Kersch, foram criados 469 postos de trabalho, entre 2017 e novembro deste ano, para os candidatos inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) há mais de um ano.

As estatísticas mais recentes mostram que 46% dos desempregados registados na ADEM procuram emprego há mais de um ano.

Na resposta a uma questão parlamentar do Déi Lénk (A Esquerda), o governante lembra que o Luxemburgo tem desde “agosto de 2017 um novo dispositivo legislativo que visa lutar contra o desemprego de longa duração”. Na prática, o Estado incentiva os patrões a recrutarem essas pessoas. O empregador pode assim beneficiar de uma ajuda por parte do Fundo para o Emprego aquando da contratação de um desempregado de longa duração.

Segundo Dan Kersch, são as associações sem fins lucrativos que mais têm recorrido a esta ajuda. Seguem-se depois as comunas e os sindicatos comunais.

O ministro considerou ainda que esta ferramenta de incentivo ao recrutamento de desempregados de longa duração não se enquadra na função pública.