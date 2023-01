Segundo dados da Câmara dos Assalariados, a proporção de trabalhadores que gostaria de trabalhar menos horas por semana passou de cerca de 30% em 2018, para mais de 40% em 2022.

Mais de 40% dos trabalhadores querem trabalhar menos horas por semana

Susy MARTINS

A Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL) é a favor de uma redução do tempo de trabalho semanal. O diretor da organização, Sylvain Hoffmann, justifica esta posição com os resultados divulgados no novo inquérito intitulado “Quality of work-Index”. Este inquérito é realizado regularmente pela Câmara dos Assalariados, em colaboração com a Universidade do Luxemburgo.



Numa entrevista à 100,7, o diretor da CSL sublinha que o estudo mostra que o risco de esgotamento (Burnout) ou mesmo a conciliação da vida profissional com a vida familiar é cada vez mais difícil de gerir para os trabalhadores.

O estudo revela ainda que os mais velhos são, em média, aqueles que defendem menos horas de trabalho por semana. Já as mulheres defendem 31 horas semanais e os homens 32.

