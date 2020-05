A percentagem de pessoas a morar em apartamentos no Grão-Ducado é bastante inferior à média europeia de 46%.

Mais de 37% dos residentes vivem em apartamentos

Mais de 37% dos residentes do Luxemburgo vivem em apartamentos, segundo dados do Eurostat, divulgados hoje.

A percentagem de pessoas a morar em apartamentos no Grão-Ducado é bastante inferior à média europeia de 46%, de acordo com as estatísticas do instituto europeu, referentes a 2018.

Por outro lado, a percentagem de pessoas que vivem em moradias independentes no Luxemburgo é igual à média europeia. Isto é, em 2018 34,7% da população, tanto no Grão-Ducado como no conjunto dos países do bloco, morava naquele tipo de casas. Já as casas geminadas eram o local de residência de 26,9% dos habitantes do Luxemburgo, enquanto os restantes 1,3% viviam noutro tipo de habitação.

Recentemente foram divulgados indicadores que revelavam que mais de metade da população do Luxemburgo vive em casas "demasiado grandes", isto é, com um número excessivo de quartos face às necessidades dos moradores.

Os dados do Eurostat permitem concluir que a proporção de pessoas a morar em apartamentos aumentou 3% face a 2015. Já a percentagem daquelas que vivem em casas independentes caiu 2%.



