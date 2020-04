O Fundo para o Emprego vê-se forçado a desbloquear 86,6 milhões de euros.

Mais de 35 mil trabalhadores em risco de desemprego parcial

(hdb) - São 2.594 as empresas que receberam hoje luz verde do Comité de Conjuntura para usufruir do chamado desemprego parcial, no mês que vem.



O número de pedidos ultrapassou exponencialmente os cerca de 30 pedidos registados, em média, a cada mês, devido aos efeitos da crise pandémica que estão a pôr em causa postos de trabalho nas empresas.

De acordo com o comunicado conjunto do Ministério da Economia e do Comité de Conjuntura, 35.500 funcionários destas empresas poderão vir a trabalhar com horário reduzido em maio, devido à redução da atividade das empresas.

Os patrões que recorrem a este sistema comprometem-se a não despedir por razões económicas. Em troca, o Estado reembolsa 80% dos salários dos trabalhadores em situação de desemprego parcial.

A próxima reunião do Comité de Conjuntura está marcada para sexta-feira, 10 de abril.

