Mais de 300 infeções covid-19 nas escolas do Luxemburgo na semana passada

Susy MARTINS O número de alunos infetados com covid-19 nas escolas do Luxemburgo voltou a aumentar ligeiramente.

Na semana passada, de 26 de abril a 2 de maio, foram detetados 311 casos positivos, enquanto que na semana anterior tinham sido 284, ou seja um aumento de 27 casos.

Do total de infetados, a maioria (266 casos) corresponde ao “cenário 1”, ou seja há um aluno ou professor que se infetou no exterior da escola, sem registo de propagação do vírus no estabelecimento escolar.

Em 29 casos verificou-se o “cenário 2”, em que existem dois casos positivos numa turma, mas em que não se consegue determinar a fonte da infeção.Há ainda 16 casos que correspondem ao “cenário 3”. Aqui houve três a cinco infeções numa turma. Esses casos ocorreram em três escolas do fundamental e quatro liceus.

Durante essa semana, não foi registado nenhum foco de infeção, ou seja um “cenário 4” sinónimo mais de cinco casos numa turma.



