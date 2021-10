Também em Weiswampach, no norte, foram detetados 14 casos. Ambos os surtos demonstram uma forte prevalência do vírus no norte do país, refere o Ministério da Saúde.

Covid-19

Mais de 30 casos numa escola fundamental em Clervaux

Susy MARTINS Também em Weiswampach, no norte, foram detetados 14 casos. Ambos os surtos demonstram uma forte prevalência do vírus no norte do país, refere o Ministério da Saúde.

Um surto de covid-19 foi detetado na escola fundamental de Reuler, na comuna de Clervaux, na semana passada. Ao todo, 32 pessoas testaram positivo ao SARS-CoV-2, sendo que 14 das 22 turmas dos ciclos 2 a 4 estão abrangidas.

Devido à rápida propagação rápida do vírus, as autoridades sanitárias tomaram medidas adicionais, nomeadamente a realização diária de um autoteste de antigénio nas turmas em que não há, para já, casos de covid-19. Foi ainda abolida a autorização de saída de quarentena para voltar a frequentar a escola ou as estruturas de acolhimento. Este cenário está previsto quando há duas infeções entre crianças numa turma, ou apenas um caso de um docente infetado.

Também em Weiswampach, no norte, foram detetados 14 casos em oito turmas diferentes numa escola fundamental.

Ambos os surtos nas escolas demonstram uma forte prevalência do vírus no norte do país, refere o Ministério da Saúde no último balanço. Não foi, no entanto, estabelecida uma ligação entre as infeções nas duas escolas.

