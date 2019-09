Como tem sido habitual, com o início da escola recomeçam também as aulas de português no Luxemburgo.

Mais de 3 mil alunos querem aprender português no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS

Para já, estão inscritos 3.081 alunos: 617 nos cursos complementares, 1.306 nos cursos paralelos e 1.158 nos cursos integrados.

Segundo o coordenador do ensino de português no Luxemburgo, Joaquim Prazeres, de há três anos para cá tem havido cada vez mais alunos inscritos.

Os cursos têm sido cada vez mais procurados por alunos para quem a língua portuguesa é uma língua estrangeira e representa uma mais-valia para o futuro, nomeadamente pela sua importância crescente no mercado de trabalho.

O coordenador do ensino de português no Luxemburgo deixa ainda uma mensagem aos pais, sublinhando que é cada vez mais importante a aprendizagem da língua materna, não só na oralidade, mas também na escrita e leitura do português.

No total, 26 professores ensinam a língua portuguesa no Grão-Ducado, dos quais 20 no ensino fundamental.