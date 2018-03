No ano passado foram cometidas 3.879 infrações por estacionamento em lugares reservados a pessoas portadoras de deficiência no Luxemburgo. O número foi revelado pelos ministros do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas e da Segurança Interna, a pedido dos deputados Lex Delles e Gusty Graas, do Partido Democrático (DP).

Mais de 3.800 multas por estacionamento em lugares para deficientes

Já em 2016 foram passadas 3.784 multas por estacionamento ilícito em lugares para deficientes, segundo os ministros François Bausch e Étienne Schneider.

Porém, os governantes não têm resposta para a outra questão lançada pelos deputados liberais, que queriam saber quantos lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida existem no Luxemburgo. Segundo os governantes, o Ministério do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas não dispõe desses dados.

O estacionamento num lugar reservado a pessoas portadoras de deficiência dá uma multa de 145 euros.



