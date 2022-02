O excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida e o desrespeito pelos sinais de trânsito estão entre as infrações mais recorrentes.

Mais de 285 mil multas emitidas em 2021

Redação O excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida e o desrespeito pelos sinais de trânsito estão entre as infrações mais recorrentes nas estradas do Grão-Ducado. Cerca de 38 mil multas, que perfazem um total de 2,4 milhões de euros, continuam por pagar.

No ano passado, as violações ao código da estrada no Luxemburgo levaram as autoridades a passar 285.811 multas aos condutores, mais do que as registadas em 2020 (262 mil), ano de início da pandemia.

Entre as registadas em 2021, 247.559 foram pagas, gerando receitas de aproximadamente 18 milhões de euros, mas muitos casos ficaram por resolver.

No total, são cerca de 38 mil multas, o equivalente a 2,4 milhões de euros que continuam por pagar. Isto porque, frequentemente, uma simples multa não é suficiente para punir o autor da contraordenação rodoviária. Nesse sentido, a polícia vê-se obrigada a transferir o processo para os tribunais, mas fá-lo apenas em última instância, quando o infrator não comparece à convocatória.

A discussão sobre o acompanhamento destes casos foi recentemente levada ao parlamento pelos deputados Laurent Mosar e Léon Gloden (CSV), que questionaram a ministra da Justiça, Sam Tanson (Déi Greng) e o ministro da Segurança Interna, Henri Kox (Déi Greng) sobre a capacidade de resposta do sistema judicial nestas situações.

10 mil denúncias vão aos tribunais

De acordo com os ministros, entre 2017 e 2021, a polícia encaminhou, anualmente, uma média de quase 10 mil denúncias de infrações rodoviárias para os tribunais. Em 2021, 21 mil multas foram entregues ao sistema judicial, mas 9.000 foram arquivadas porque foram pagas entretanto ou porque não foi possível identificar o infrator.

No mesmo período, 7.000 casos foram resolvidos através do procedimento simplificado de ordem penal, enquanto que 2.800 resultaram em processos judiciais. Para 2.000 destes, ainda não foi conhecida qualquer decisão.

Em resposta à questão parlamentar, os ministros aproveitaram para demonstrar o impacto dos radares de trânsito no aumento do número de infrações registadas.

Multas aumentam com radares

Em 2016, ano em que foram introduzidos estes equipamentos, o valor cresceu significativamente. O pico deu-se em 2018, com a emissão de 729.062 multas, o equivalente a 25 milhões de euros. Mas, do total, quase 140 mil ficaram por pagar neste ano.

Inicialmente, a implementação dos radares de trânsito levou ao aumento do número de relatórios enviados pela polícia aos tribunais. No entanto, a lei foi alterada em 2018 e determinou que uma multa não paga seria seguida de um aviso de multa fixo em vez de um relatório, o que diminuiu significativamente os processos criminais.

Em 2017, houve 12.034 multas acompanhadas de um relatório. No ano seguinte, este número desceu para 7.659 e, a partir daí, voltou a aumentar, estabilizando nos cerca de 10 mil relatórios anuais.

