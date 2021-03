A grande maioria das violações às medidas sanitárias de combate à pandemia, decretadas pelo Governo, está relacionada com o recolher obrigatório. Só na semana passada, foram passadas 88 multas a residentes que circulavam na via pública sem razão válida, entre as 23:00 e as 6:00.

Mais de 26 mil euros em multas numa semana por incumprimento ao recolher obrigatório

O incumprimento do recolher obrigatório é sancionado com uma multa de 300 euros. Nós por cá, fizemos as contas e chegamos à soma de 26.400 euros. Mais de 26 mil euros em multas apenas numa semana por desrespeito ao recolher obrigatório.

O relatório semanal da polícia sobre a fiscalização ao cumprimento das regras anti-covid, publicado esta quarta-feira, dá conta de um total de 110 coimas, das quais 80% relacionadas com o recolher obrigatório.

Entre as infrações detetadas, a polícia destaca também o desrespeito às regras dos ajuntamentos, tanto em casa como nos comércios, resultando em seis pessoas multadas.

A atual 'lei covid' está em vigor até ao dia 2 de abril, sendo que os agentes da autoridade avisam que vão continuar no terreno em ações de fiscalização.



