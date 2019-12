Os dois 'stands' da C.A.S.A nos mercados de Natal da Gare e da Constituition, na capital do Luxemburgo bateram, este ano, os recordes de venda desta iguaria.

Mais de 2000 quilos de castanhas assadas portuguesas vendidas neste Natal

Paula SANTOS FERREIRA Os dois 'stands' da C.A.S.A nos mercados de Natal da Gare e da Constituition, na capital do Luxemburgo bateram, este ano, os recordes de venda desta iguaria.

Os luxemburgueses, residentes de outras nacionalidades e turistas, sobretudo os chineses, estão rendidos às castanhas assadas portuguesas 'Quentinhas e Boas' na capital do Luxemburgo.



Quem o afirma é José Trindade, da Associação Centro de Apoio Social e Associativo (C.A.S.A.) contando que em nenhum ano, os stands da associação nos mercados de Natal venderam tantas doses de castanhas assadas como este ano. Embora a associação possua três stands nos mercados de natal da Gare, Place de la Constitution e Place d’Armes, apenas nos dois primeiros se vende castanhas assadas. A 5 euros a dose.

“Só num sábado vendemos mais de 600 doses num dos mercados e desde que os mercados abriram, a 22 novembro, já vendemos mais de 2000 quilos de castanhas assadas portuguesas”, diz ao Contacto este fundador da C.A.S.A. sublinhando que “é um recorde”.

“Os chineses turistas até tiram fotografias ao passo a passo do processo de assar as castanhas para saber como se faz. Estão encantados com as castanhas portuguesas”, recorda.

Claro que entre os compradores existem muitos portugueses que não abdicam desta tradicional iguaria no Inverno, nem no Natal. Mas, cada vez há mais gente de outras nacionalidades seduzidos pelas castanhas quentinhas assadas com sal.

As castanhas, conta José Trindade, vêm do “norte de Portugal” e são feitas a preceito como manda a tradição portuguesa. Nem falta o pregão “Quentinhas e Boas!” ou “Marrons chauds du nord du Portugal”.

José Trindade anuncia ainda uma novidade: A C.A.S.A passou a estar “autorizada pelo município da cidade do Luxemburgo a vender castanhas assadas à moda de Portugal em todas as festividades”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.