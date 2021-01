Desde 26 de dezembro que o recolher obrigatório, no Luxemburgo, funciona das 21h00 às 06h00.

Mais de 200 pessoas multadas por violação do recolher obrigatório

Ana Patrícia CARDOSO Desde 26 de dezembro que o recolher obrigatório, no Luxemburgo, funciona das 21h00 às 06h00.

Desde 26 de dezembro, dia em que as novas restrições entraram em vigor, 215 pessoas foram multadas por não cumprirem o recolher obrigatório no Grão-Ducado, avançou o polícia em relatório.

No dia 26, o recolher obrigatório mudou das 23h para as 21h e dura até às 06h00 do dia seguinte. As multas podem chegar aos 300 euros.

Segundo as autoridades, foram realizadas cerca de 400 controlos, sendo que 215 resultaram em coima. 22 desses casos dizem respeito a menores, por isso, foi elaborado relatório.





